Колишній глава СБУ Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката у Полтавській області

Колишній голова СБУ Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Про це заявив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс в інтервʼю місцевому виданню «Полтавщина», пише «Дзеркало тижня».

За його словами, перед цим Баканов склав іспити в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов шестимісячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу.

Про це також написав у Facebook адвокат Денис Бугай.

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