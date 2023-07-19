ГУР: Росіяни планують чергові провокації на Запорізькій АЕС

Найближчим часом російські окупанти планують чергову збройну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
За даними ГУР, «департамент військової контррозвідки» фсб поширює серед російських військових інформацію про начебто підготовку штурму ЗАЕС Силами оборони України.
Окупанти стверджують, що наприкінці липня буде «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України».
Це може свідчити про підготовку російської операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. Наразі росіяни готують чергові імітаційні обстріли станції, щоб звинуватити у них Україну.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики.
- 7 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, однак про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.
- 11 липня США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо росія створить ядерну катастрофу на ЗАЕС.