ГУР: Росіяни планують чергові провокації на Запорізькій АЕС

Найближчим часом російські окупанти планують чергову збройну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

За даними ГУР, «департамент військової контррозвідки» фсб поширює серед російських військових інформацію про начебто підготовку штурму ЗАЕС Силами оборони України.

Окупанти стверджують, що наприкінці липня буде «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України».

Це може свідчити про підготовку російської операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. Наразі росіяни готують чергові імітаційні обстріли станції, щоб звинуватити у них Україну.