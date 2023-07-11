США пригрозили росії «неминучою відповідальністю» в разі катастрофи на ЗАЕС

США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо росія створить ядерну катастрофу на захопленій нею Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ.

«Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне росію до відповідальності», — сказав він.

Також Міллер додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх обʼєктів АЕС, а росія повинна сприяти цьому.