Reuters: Три дні тому росія призупинила рух через Керченську протоку

Російська влада призупинила рух вантажних суден через Керченську протоку з 16 липня — після атак безпілотників у Севастополі.
Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.
«Навігація простоює вже третю добу. Зупинили її 16 липня, близько 17:00 за місцевим часом, коли була атака [безпілотників] на Севастополь», — сказав анонімний співрозмовник агентства.
- Зранку 17 липня на Кримському мосту зупинили рух. За словами окупаційного «голови» Криму Сергія Аксьонова, там «відбулася надзвичайна подія в районі 145-ї опори».