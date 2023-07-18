ЄСПЛ відхилив позов росії проти України. Це була єдина міждержавна скарга

Європейський суд з прав людини відмовив росії в задоволенні позовних вимог проти України. Це була єдина міждержавна скарга проти Києва, повідомили в Мінʼюсті.

Ідеться про позов, який рф подала в липні 2021 року. Він містив 10 звинувачень, серед яких відповідальність за збиття літака МН17 — мовляв, Україна «не закрила повітряний простір».

Також Москва скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила суд зобовʼязати Україну відновити подачу води до Криму і припинити «утиски» щодо російської мови. Але ЄСПЛ ще у 2021 році відмовив у цьому. Інші позовні вимоги відхилили сьогодні.

Після ретельного дослідження «матеріалів і доказів», поданих рф, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову в повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.