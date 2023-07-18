На Рівненщині посадовці військових частин отримали умовний термін за незаконні премії для порушників дисципліни

У Рівненській області двоє заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення отримали умовний термін за незаконне призначення «бойових» доплат на 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що протягом шести місяців посадовці незаконно оформлювали доплати по 30 тисяч гривень військовим, які порушували дисципліну.

Наразі відомо про 29 задокументованих випадків незаконних виплат. У ДБР наголошують, що збитки сягають 1,2 мільйона гривень.

Враховуючи повне відшкодування суми збитків з боку фігурантів, суд визнав посадовців винними за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України та призначив їм покарання у вигляді 5 років увʼязнення з випробувальним терміном в один рік.