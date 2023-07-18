Українські бійці ліквідували 710 окупантів і 38 артсистем росіян

Сили оборони за минулу добу уразили дві системи «Сонцепьок». Це важка вогнеметна система, що знищує цілі за допомогою високої температури. Система призначена для виведення з ладу легкої броньованої та автомобільної техніки, підпалу і руйнування будівель, а також знищення живої сили.

Також бійці ліквідували 710 окупантів і 38 артилерійських систем.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.