З прикордоння Харківщини евакуюють усіх дітей через постійні російські обстріли

Рада оборони Харківської області вирішила провести обовʼязкову евакуацію дітей із десятьох населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Рішення мотивували постійними обстрілами з боку рф.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усього на території Вовчанської громади живе 194 дитини, переважна більшість з них — у Вовчанську, що за 20 кілометрів від кордону з росією.
Дітей разом із родинами евакуюватимуть у більш безпечні населені пункти Харківщини. Вони отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Для дітей організують освітній процес у нових місцях проживання.
У Мінреінтеграції додають, що дітей евакуюють з міста Вовчанськ і сіл Варварівка, Красний Яр, Миколаївка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Караїчне, Охрімівка, Мала Вовча, Огірцеве.
- Тим часом евакуацію людей готує і Сумська область із пʼятикілометрової зони поблизу росії. Вона буде за бажанням. Для цього із Сум до Києва запустили безкоштовний евакуаційний потяг.