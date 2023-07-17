Генштаб: Сили оборони відбили наступи росіян на пʼяти напрямках і знищили понад 600 окупантів за добу

Протягом минулої доби росіяни наступали на південь від Масютівки у Харківській області. Також окупанти невдало атакували на схід від Веселого на Донеччині.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники успішно відбили всі атаки ворога в Оріхово-Василівці, Григорівці та Іванівському на Бахмутському напрямку і продовжують стримувати російський наступ на околицях Марʼїнки.

Сили оборони України продовжують наступальні операції у напрямку Мелітополя і Бердянська, закріплюють позиції та ведуть контрбатарейний вогонь.

Минулої доби українська авіація 15 разів вдарила по скупченнях російських військових, озброєння та військової техніки, один з ударів знищив зенітно-ракетну систему ворога.

Українські ракетно-артилерійські війська вдарили по районі зосередження окупаційних військ, 20 артилерійських системах на вогневих позиціях, двох засобах ППО і двох електронних станціях бойових дій.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 620 військових, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи і три засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 238 300 росіян.