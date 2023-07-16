Сили оборони за тиждень знищили на півдні понад 10 човнів із російськими диверсантами

За тиждень Сили оборони на півдні знищили понад 10 човнів із диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

Про це повідомила голова обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона наголосила, що на суші Сили оборони «з великими труднощами, але просуваються».

«У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить по руслу річки Дніпро, усе-таки триває контрбатарейна боротьба, і наші основні досягнення — знищення потенціалу ворога. Якщо говорити за тиждень, то у нас дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами. І, зокрема, знищення великокаліберних гармат «Мста-Б», «Гіацинт», якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсонської області», — сказала спікерка.

Гуменюк додала, що знищено велику кількість станцій радіоелектронної боротьби та безпілотників.