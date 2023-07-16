Сили оборони за добу відбили 39 атак і ліквідували 500 окупантів

Російська армія протягом 15 липня втратила в Україні 500 військових, пʼять танків та 18 артилерійських систем. Від початку повномасштабної війни в Україні згинули майже 238 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу.

Сили оборони України напередодні продовжували наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А на східній ділянці фронту — на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках сталося 39 бойових зіткнень.

«[Українські військові] закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — йдеться у зведенні про хід контрнаступу.

Росіяни намагаються наступати на сході одразу в кількох районах:

На Купʼянському напрямку українські війська тримають оборону. Протягом минулої доби противник там наступав південніше Новоселівського (траса Сватове — Купʼянськ).

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії східніше Веселого (Бахмутський район).

На Бахмутському напрямку українські військові відбили ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки.На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Також росіяни наступали в районі Марʼїнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.