Естонія екстрадувала до США росіянина, який міг ввозити до рф західну зброю

Естонія екстрадувала до США росіянина Вадима Конощенка, який є фігурантом справи американського Мін’юсту про контрабанду технологій та зброї подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектора.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Конощенок — ймовірний співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ). Він був заарештований в Естонії за попереднім ордером, виданим у США. Його екстрадували 13 липня.

Очікується, що він постане перед судом у Брукліні за звинуваченням у змові та звинуваченнями, пов’язаними з глобальною мережею закупівель та відмиванням грошей від імені російського уряду.