Естонія екстрадувала до США росіянина, який міг ввозити до рф західну зброю

Естонія екстрадувала до США росіянина Вадима Конощенка, який є фігурантом справи американського Мін’юсту про контрабанду технологій та зброї подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектора.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
Конощенок — ймовірний співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ). Він був заарештований в Естонії за попереднім ордером, виданим у США. Його екстрадували 13 липня.
Очікується, що він постане перед судом у Брукліні за звинуваченням у змові та звинуваченнями, пов’язаними з глобальною мережею закупівель та відмиванням грошей від імені російського уряду.
- У грудні 2022 року Мін’юст США почав розслідувати купівлю і експорт до росії електронних компонентів, які могли бути використані в розробці ядерної та гіперзвукової зброї, а також військових технологій. Конощенок один із семи фігурантів.
- Влада США в цій справі звинуватила пʼятьох росіян і двох громадян Штатів. Вони могли закуповувати військові технології в обхід санкцій. Кожному з обвинувачених загрожує до 30 років увʼязнення.