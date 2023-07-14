Медіа: США викуповують у Тайваню списані ЗРК Hawk для України

США викуповують у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для подальшої передачі Україні. Ці комплекси перехоплюють ракети на відстані до 40 км при максимальній висоті 18 км.

Джерела China Times і Taiwan News повідомляють, що йдеться про модифікацію Phase III. Самі комплекси зняли з озброєння в червні цього року.

Міністерство національної оборони Тайваню відхилило запит Taiwan News на коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил.