Медіа: США викуповують у Тайваню списані ЗРК Hawk для України

США викуповують у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для подальшої передачі Україні. Ці комплекси перехоплюють ракети на відстані до 40 км при максимальній висоті 18 км.
Джерела China Times і Taiwan News повідомляють, що йдеться про модифікацію Phase III. Самі комплекси зняли з озброєння в червні цього року.
Міністерство національної оборони Тайваню відхилило запит Taiwan News на коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил.
- MIM-23 Hawk — це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу, розроблений компанією Raytheon і прийнятий на озброєння у США в 60-х роках. Комплекс має три версії — Phase I, Phase II та Phase III. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, а пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Україна має такі комплекси — їх як допомогу передали союзники.