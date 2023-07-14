У Повітряних силах розповіли, як росіяни використовують хмарність і дощ для атак по Україні

Російські війська використовують погіршення погоди, щоб атакувати Україну з повітря.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мають бачити обʼєкт у повітрі, щоб прицілитися по ньому.
Також погода впливає на роботу пілотованої авіації тощо. На крилаті ракети і дрони Shahed погода не надто впливає, тому що вони летять за заданим маршрутом.
«Можливо, буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на дрони Shahed, які запускають через Азовське море… Зараз, як бачимо, противник застосовує їх yавіть у таку погоду, коли є і хмарність, і зливи», — пояснив Ігнат.
- Увечері та вночі проти 14 липня росіяни атакували Україну 17 дронами Shahed. Сили ППО збили 16 із них. Є влучання у Кривому Розі. Там пошкоджегні два підприємства і два житлові будинки. Поранений чоловік.