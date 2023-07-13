Верховний суд Швеції заборонив екстрадицію двох людей до Туреччини

Верховний суд Швеції вирішив припинити процес екстрадиції двох людей до Туреччини. Там їх звинувачують у причетності до терористичної організації.

Про це пише SVT.

Туреччина стверджує, що вони завантажили на свої телефони програму, яку використовує рух Гюлена. Одного з них уже засудили в Туреччині, іншого розшукують.

Приналежність до терористичної організації є злочином у Швеції, але людина має активно брати участь у діяльності терористичної організації. Завантажити застосунок на телефон недостатньо.

Двоє людей, яких заборонили екстрадувати, мають статус біженця у Швеції. Верховний суд вважає, що в Туреччині їм загрожує переслідування.