Gepard і обладнання до ППО IRIS-T. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього ввійшли:

Напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, пʼять ремонтних машин Bergepanzer 2 і 20 тисяч артилерійських боєприпасів.