В Україні змінили порядок виплат переселенцям

Міністерство соціальної політики змінило порядок виплат переселенцям. Відтепер певним категоріям держава платити не буде.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Виплати не призначатимуть тим, хто протягом трьох місяців до звернення:

Придбав авто молодше за 5 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються:

- мотоцикли, вартість яких не перевищує тринадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,

- самостійно зібрані,

- придбані особою з інвалідністю І або ІІ групи,

- одержані безкоштовно чи придбані на пільгових умовах через органи соцзахисту,

- одержані через благодійні організації,

- придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сімʼями та сімʼями, які мають дітей з інвалідністю.

Купили на суму понад 100 тисяч гривень нерухомість, цінні папери, віртуальні активи або оплатили (одноразово) будь-які роботи чи послуги (крім будівельних, якщо в особи пошкоджене/знищене житло, медичних, освітніх іжитлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла).

Мають на банківському депозиті понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на таку ж суму.

Купили на суму понад 100 тисяч гривень валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, реабілітаційних послуг, протезування, соціальних та/або освітніх послуг) або банківські метали.

Мають у власності житло на територіях, де не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими. При цьому не враховується житлове приміщення площею менш за 13,65 кв. м на одного члена сімʼї.

Перебувають на повному державному утриманні (наприклад, у дитячому будинку, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю тощо або школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового чи військово-спортивного профілю).

У квітні уряд ухвалив постанову, яка забороняє стягувати з переселенців заборгованість за комунальні послуги, що утворилася після 24 лютого 2022 року.