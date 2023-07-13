В Україні змінили порядок виплат переселенцям

Міністерство соціальної політики змінило порядок виплат переселенцям. Відтепер певним категоріям держава платити не буде.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Виплати не призначатимуть тим, хто протягом трьох місяців до звернення:
- Придбав авто молодше за 5 років (крім мопеда і причепа).
При цьому не враховуються:
- мотоцикли, вартість яких не перевищує тринадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
- самостійно зібрані,
- придбані особою з інвалідністю І або ІІ групи,
- одержані безкоштовно чи придбані на пільгових умовах через органи соцзахисту,
- одержані через благодійні організації,
- придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сімʼями та сімʼями, які мають дітей з інвалідністю.
- Купили на суму понад 100 тисяч гривень нерухомість, цінні папери, віртуальні активи або оплатили (одноразово) будь-які роботи чи послуги (крім будівельних, якщо в особи пошкоджене/знищене житло, медичних, освітніх іжитлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла).
- Мають на банківському депозиті понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на таку ж суму.
- Купили на суму понад 100 тисяч гривень валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, реабілітаційних послуг, протезування, соціальних та/або освітніх послуг) або банківські метали.
- Мають у власності житло на територіях, де не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими. При цьому не враховується житлове приміщення площею менш за 13,65 кв. м на одного члена сімʼї.
- Перебувають на повному державному утриманні (наприклад, у дитячому будинку, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю тощо або школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового чи військово-спортивного профілю).
У квітні уряд ухвалив постанову, яка забороняє стягувати з переселенців заборгованість за комунальні послуги, що утворилася після 24 лютого 2022 року.