«Укрзалізниця» виходить на європейський ринок і вже зареєструвала оператора Ukrainian Railways Cargo Poland.

Про це компанія оголосила 13 липня.

Цей оператор буде зʼєднувати перевезення Україною та європейськими країнами.

Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи надаватиме комплексну послугу вантажоперевезень, координуватиме роботу з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами, контролюватиме рухомий склад за кордоном і повністю забезпечуватиме логістику.

В «Укрзалізниці» зазначили, що створення такої компанії — це необхідність розвитку та росту вантажообороту Україна — Європейський Союз.

«Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір і починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу», — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.