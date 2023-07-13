Google запустила українську версію чат-бота Bard. Він працює 40 мовами

Компанія Google запустила чат-бот зі штучним інтелектом Bard, який здатен працювати з понад 40 мовами, зокрема українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською.

У Bard можна ставити запитання й слухати голосові відповіді на них, налаштовувати відповіді — змінювати тон і стиль за п’ятьма різними варіантами: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний.

До бота також додали більше можливостей для експорту коду. Це нова функція, яка дозволяє експортувати код Python у Replit (додатково до Google Colab).

У запитах до Bard можна використовувати інструмент «Google Об’єктив».

«Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси. Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.