Уночі росія знову атакувала Київ іранськими дронами. Є постраждалі та загиблий

Уночі росія атакувала Київ іранськими дронами Shahed, безпілотники заходили на столицю з різних напрямків. Протиповітряна оборона збила близько десятка ворожих цілей.

Про це 13 липня повідомила Київська міська військова адміністрація.

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах — падіння уламків, є пошкодження житлових будинків.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Подільському районі під час гасіння пожежі в квартирі виявили тіло загиблого.

У Дарницькому районі є двоє травмованих: дівчина 19 років та чоловік 23 років, вони в лікарні, їх шпиталізували з осколковими пораненнями. У Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятували людину.