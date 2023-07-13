Україна перемагає росію в контрбатарейній боротьбі втрати окупантів учетверо більші. Провідні світові медіа про війну 12 липня

Журналіст американського видання Forbes Девід Екс зазначає, що на кожну знищену в контрнаступі українську гаубицю припадає чотири російські. Хоча загальні втрати техніки за вже півтора місяця контрнаступу з українського боку трохи вищі ― майже 170 одиниць проти приблизно 150 у росіян. Це природно, адже сторона, яка наступає, зазвичай зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється. Однак показник щодо гаубиць ключовий, вважає Екс, і він свідчить, що події розгораються на користь України. Зазвичай та сторона, яка перемагає в контрбатарейній боротьбі ― тобто виводить з ладу чи знищує більше артилерійської зброї противника, перемагає і загалом. Станом на 4 червня, коли почався контрнаступ, росіяни мали приблизно 4 500 артилерійських систем, тоді як Україна ― щонайменше 2 500. Однак, якщо покладатись лише на зафіксовані дані, перевага окупантів методично зменшується, тоді як українці отримують дедалі більше артилерійських систем від західних союзників. Такі результати ЗСУ має завдяки роботі радарів і дронів, яку вочевидь налагоджено значно краще, ніж у росіян, стверджує Екс.

Чимало американських політиків-лібералів ― зокрема ті, хто підтримує надання Україні якнайбільшої кількості зброї ― виступили проти передачі Києву касетних боєприпасів. Впливовий колумніст The Washington Post Макс Бут (той, який кількома днями раніше стверджував, що прийняття України до НАТО чи навіть чітка перспектива членства лише зашкодить їй у війні з росією) запевняє, що це потрібний та необхідний крок. Касетні снаряди допоможуть виграти час, за який західні підприємства наростять до необхідних обсягів виробництво звичайних боєприпасів. До того ж вони ефективні проти окупантів, які сидять в окопах. Бут посилається на дослідження британського Королівського інституту обʼєднаних служб (RUSI), який наводить дані часів війни у Вʼєтнамі: на ліквідацію одного солдата, який перебуває в окопі, у середньому треба було витратити 13,6 звичайного снаряда, касетних же вистачало 1,7. Так, ці боєприпаси становлять велику небезпеку після боїв. У Лаосі після завершення воєнних дій від нерозірваних елементів касетних снарядів загинули близько 20 тисяч людей. Однак з огляду на ситуацію загалом і те, як коректно і вдумливо українська сторона використовує західну зброю, Києву в цьому питанні варто довіряти, пише Бут. Зрештою, Україна явно турбується про життя цивільних значно більше за росіян, які використовували касетні боєприпаси просто в містах. Українці ж планують застосовувати їх лише на полі бою, виганяючи окупантів зі своєї землі.

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