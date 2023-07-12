Зеленський: Домовленостей про ракети ATACMS для України немає

Президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з лідером США, що «розмови є, але наразі немає рішення» щодо надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Про це він розповів на пресконференції у Вільнюсі.

«Є розмови, поки що немає рішення. Мені здається, важливо спочатку зробити, а потім будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося. У нас є складне рішення — ми почали цю розмову про касетні боєприпаси дуже давно. І я вдячний, що є таке рішення і ми отримали такий результат. Тому почекайте, не все одразу», — сказав Зеленський.