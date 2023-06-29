WSJ: США наблизились до того, щоб схвалити для України ракети великої дальності ATACMS

США близькі до передачі Україні балістичних ракет ATACMS. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на американських і європейських чиновників.

Чиновники заявили, що питання перебуває на розгляді на найвищому рівні. Однак офіційні особи у США та Європі побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштовані кола уряду США, а саме Білий дім, дійшли висновку про нагальну необхідність підтримати боротьбу України найближчими тижнями. На тлі заколоту в росії офіційні особи США та Європи визнали, що зараз, можливо, «настав час натиснути на газ».

Високопоставлений представник Міністерства оборони України повідомив The Wall Street Journal, що останніми тижнями Київ отримав позитивні сигнали про те, що США наблизились до передачі ATACMS. Українські офіційні особи стверджують, що ракети великої дальності необхідні, зокрема, для завдання ударів по Криму, який росіяни використовують як базу для запуску дронів.