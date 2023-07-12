Депутатку Людмилу Марченко виключили зі «Слуги Народу». Їй вручили підозру в зловживанні впливом

Народну депутатку з Тернопільської області Людмилу Марченко виключили з партії «Слуги Народу» після того, як вона отримала підозру в зловживанні впливом.

Про це повідомила «Громадському» помічниця голови партії.

Тернопільська обласна організація «Слуги Народу» достроково припинила повноваження Марченко.

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що членство Людмили Марченко призупинили. Рішення про її виключення ухвалять на найближчому засіданні.

За даними НАБУ, депутатка разом із помічницею за гроші обіцяла допомогти військовозобовʼязаному виїхати за кордон. Її помічниця вже отримала підозру в хабарництві.

Марченко та її помічниця, як зазначає слідство, пропонували «клієнтам» оформити дозвіл на виїзд за межі країни через систему «Шлях». Свої послуги вони оцінювали в $5 300. Під час обшуку в них знайшли частину хабаря — $2 800.