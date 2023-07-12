Сили оборони збили 11 ворожих дронів і продовжують наступ у районі Бердянська й Мелітополя

Протягом 11 липня Сили оборони наступали в районі Бердянська й Мелітополя, а російські війська намагалися атакувати на східному фронті. За добу на Донбасі сталося 29 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

У районі Бахмуту росіяни атакували біля Григорівки, але безуспішно. Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони продовжують стримувати атаки в районі Авдіївки, Первомайського і Невельського.

На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка.

Одночасно Сили оборони продовжують наступ на Мелітополь і Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах.

Добові втрати росіян становлять 510 убитих окупантів.

У ніч на 12 липня російські окупанти також атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

Усього вони випустили 15 дронів-камікадзе, 11 із яких знищили в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід».

На Черкащині є влучання в один із обʼєктів нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку наразі вдалося ліквідувати. Від атаки постраждали двоє людей — їх з опіками доправили до лікарні, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.