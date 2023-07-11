Politico: ЄС розробив план тривалої військової допомоги Україні

Європейська служба зовнішніх справ розробила план, за яким блоку рекомендується взяти на себе повний список безпекових зобовʼязань перед Україною на довгі роки.

Про це повідомляє видання Politico, яке отримало документ у розпорядження.

Пропозиції охоплюють широкий спектр питань: від постійних поставок зброї для України до продовження військових навчань і тренувань, обміну розвідувальними даними та допомоги у встановленні звʼязків між українськими та європейськими оборонними установами.

У документі йдеться, що членство України в ЄС саме по собі буде зобовʼязанням у сфері безпеки. Щоб допомогти їй досягти цього, ЄС має забезпечити довгострокову і фінансову підтримку, щоб Україна могла відновитися.