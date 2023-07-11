Варшава зменшує присутність росіян у польській економіці. Уряд забрав активи у російського мільярдера Кантора

Польський уряд призначив управляючого майном російського олігарха В’ячеслава Кантора в найбільшому в країні виробнику добрив Grupa Azoty.

Про це повідомив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.

Польська влада шукатиме партнера, який викупить заморожену частку — близько 20% акцій Grupa Azoty, і виплатить компенсацію.

Тимчасовий управляючий має визначити ринкову вартість паперів, отримати дозволи на правочин і переоформити цінні папери.

«Починається нова ера. Крок за кроком ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Чи то шляхом унезалежнення від російських енергоресурсів, чи то через обмеження російського впливу та капіталу», — наголосив Буда.

Grupa Azoty — один із найбільших хімічних холдингів у Європі, який спеціалізується на випуску конструкційних пластиків, азотних і складних добрив, оксоспиртів і пластифікаторів. Група є пʼятим за величиною виробником поліамідів у Європі, єдиним польським виробником поліоксиметилену та одним із провідних виробників мінеральних добрив у Євросоюзі.