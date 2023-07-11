Російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсону. Є поранені, серед них — дитина

Російські війська вдень 11 липня обстріляло житлові квартали Херсону. Влучили в гуманітарний штаб і щонайменше в пʼять житлових будинків, де виникли пожежі.

Про це пише голова ОВА Олександр Прокудін.

Від обстрілу постраждали пʼятеро людей. Серед них є 8-річний хлопчик, в якого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості.

У 68-річного чоловіка — важкі поранення. Уламки травмували голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще один чоловік і жінка — з пораненнями середнього ступеня тяжкості. Також постраждав чоловік у селі Кіндійка під Херсоном.

На місцях обстрілів працюють рятувальники та медики. Усіх поранених госпіталізували.