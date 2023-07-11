Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні до $960 мільйонів

Уряд Норвегії оголосив про збільшення військової підтримки України на $239 мільйонів. Таким чином, обсяг загальної допомоги зросте до $960 мільйонів.

Про це ідеться на сайті уряду Норвегії.

«Україна має термінову потребу в більшій військовій підтримці та оснащенні. Тому Норвегія збільшує свою військову підтримку на 2,5 мільярда норвезьких крон до загального обсягу 10 мільярдів норвезьких крон у 2023 році», — сказав премʼєр-міністр Йонас Гар Стере.

На додаток до цього Норвегія ухвалила рішення про збільшення відрахувань до фонду підтримки України НАТО до $29 мільйонів щороку.

«Норвегія збільшує свій внесок у фонд підтримки НАТО для України. Норвегія надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році і внесе загалом 1,5 мільярда норвезьких крон протягом пʼяти років. Це чіткий сигнал про довгострокову підтримку України у проведенні реформ, який ще більше повʼяже Україну з Альянсом», — сказав глава норвезького уряду.

Стере також розповів про рішення збільшити інвестицій Норвегії у власну оборону до щонайменше 2% від ВВП.