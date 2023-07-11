У найбільшому місті Південної Африки вперше за понад десять років випав сніг

У найбільшому місті Південної Африки Йоганнесбурзі вперше за 11 років випав сніг.
Про це пише The Guardian.
У соціальних мережах мешканці Йоганнесбурга називають сніг «чистою магією» і «чудовим початком тижня». Деякі діти вперше в житті змогли побачити сніг.
Професорка фізичної географії Університету Вітватерсранд Дженніфер Фітчетт зазначила, що сніг випав через різке підвищення вологості, низьку температуру і холодний вітер, проте снігопад довго не триватиме.
- Востаннє сніг у Йоганнесбурзі випадав у 2012 році, а до цього – у 2007-му.