У найбільшому місті Південної Африки вперше за понад десять років випав сніг

У найбільшому місті Південної Африки Йоганнесбурзі вперше за 11 років випав сніг.

Про це пише The Guardian.

У соціальних мережах мешканці Йоганнесбурга називають сніг «чистою магією» і «чудовим початком тижня». Деякі діти вперше в житті змогли побачити сніг.

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Професорка фізичної географії Університету Вітватерсранд Дженніфер Фітчетт зазначила, що сніг випав через різке підвищення вологості, низьку температуру і холодний вітер, проте снігопад довго не триватиме.