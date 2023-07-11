ВАКС конфіскував київські квартири російського дизайнера Лебедєва. Він перебуває під санкціями РНБО

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення активів російського пропагандиста Артемія Лебедєва, який перебуває під санкціями РНБО. Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мінʼюсту Інна Богатих.

У дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва: на Ярославовому Валу (площа 138 кв. м) і на вулиці Саксаганського (193 кв. м).

Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, другу він переписав на свого товариша-програміста за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення рф.

Рішення ВАКС набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо Лебедєв її подасть, конфіскація, якщо її не скасують, набуде законної сили після остаточного рішення апеляційної палати ВАКС. Він може повернути апеляційну скаргу, відмовити у відкритті апеляційного провадження або ухвалити власну постанову.

Лебедєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. Його внесли до санкційного списку в січні 2023 року.