ППО збила вночі 26 із 28 дронів-камікадзе Shahed, а на фронті — гелікоптер

Росіяни вночі провели масовану дронову атаку на Україну. Протиповітряна оборони збила 26 із 28 дронів-камікадзе Shahed-136/131 та один розвідувальний дрон Zala, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усі дрони запустили з південно-східного Приморсько-Ахтарського напрямку.

Про невеликі руйнування наразі повідомляло лише Міністерство внутрішніх справ — уламки збитих донів впали в Київській області на полях, на дорогу, а також біля приватних будинків. На Київщині постраждалих немає.

Усі дрони над Києвом були збиті, повідомляли в КМВА. Жертв не було.

Згодом Київська обласна військова адміністрація уточнила, що від падіння уламків дронів у двох районах області пошкоджені 12 приватних будинків й один багатоповерховий — вибиті вікна, двері, посічені фасади та дахи.

В Одеській області уламки двох дронів впали на портові термінали, один з яких — зерновий, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Пожежу оперативно загасили. Критичних руйнувань і постраждалих немає.

У Повітряних силах також додали, що за минулу добу в районах бойових дій українські війська збили три дрони «Ланцет», три розвідувальні дрони і російський гелікоптер, тип якого поки встановлюють.