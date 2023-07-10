Розбір завалів в Оріхові завершили. Загинули семеро людей

Рятувальники завершили розбирати завали в житловому кварталі Оріхова на Запоріжжі на місці авіаудару. У підсумку — загинули семеро людей.

У ДСНС повідомили, що під завалами знайшли тіла трьох людей.

Раніше керівник ОВА Юрій Малашко уточнював, що перші четверо загиблих — це жінки 43, 45 і 47 років та 47-річний чоловік. Пораненими вважаються 11 людей. Сам удар стався під час видачі гуманітарної допомоги. Також були пошкоджено житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.