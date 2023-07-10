Австралія направить до Німеччини літак-розвідник для патрулювання шляхів постачання Україні допомоги

Військово-повітряні сили Австралії відправляють до Німеччини літак-розвідник E-7A Wedgetail, який патрулюватиме шляхи постачання Україні гуманітарної та військової допомоги.
Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, пише Reuters.
Літак слідкуватиме за логістичними маршрутами та хабами. У повітряний простір України він не залітатиме. Літак відповідатиме за раннє попередження в разі виникнення будь-яких загроз.
- E-7A Wedgetail має радар дальнього спостереження, вторинний радар і систему швидкої передачі даних через супутниковий зв’язок. Також літак має комплекс захисту від ракет «земля — повітря» і «повітря — повітря».