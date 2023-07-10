Канада більше ніж удвічі посилює військову присутність у Латвії

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що суттєво збільшить внесок його країни в місію НАТО в Латвії.

Про це пише CTV News.

Канада виділять 2,6 мільярда канадських доларів на трирічне фінансування місії та збільшить кількість канадських військових у Латвії до 2 200 людей.

Зараз у Латвії перебувають 800 військовослужбовців канадських Збройних сил.

Джастін Трюдо також оголосив про закупівлю і розміщення критично важливих систем озброєння. Канада готова розгорнути додатковий персонал для реагування на кризи в союзників і забезпечення колективної оборони.

Міністр оборони Аніта Ананд нещодавно заявляла, що ескадрилья танків Leopard 2 із 15 танками та приблизно 130 військовими приєднається до місії восени.