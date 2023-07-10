У Білій Церкві сталася бійка за Спасо-Преображенський собор. Священники УПЦ МП не хотіли пускати туди представників ПЦУ

У Білій Церкві на Київщині сталася бійка за Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради передали Православній церкві України.

Представники Української православної церкви Московського патріархату забарикадували двері (заварили їх зсередини металевим щитом), а один зі священників вогнегасником відганяв людей, які прийшли вимагати від них звільнити собор.

Людям все ж вдалося потрапити у храм, а на місце прибули поліцейські загони. Священники Московського патріархату забрали із собою майже всі ікони. Митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) зазначив, що вони цим почали займатися ще з травня.

Від 30 червня законним користувачем Спасо-Преображенського собору в Білій Церкві стало Управління Білоцерківської єпархії ПЦУ.

Також митрополит Євстратій додав, що «шоу» влаштували «за вказівкою митрополита МП Августина Маркевича, двічі нагородженого орденами рф», і заявив, що розцінює такі дії «як свідому проросійську провокацію».