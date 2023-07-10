Суд усунув мера Рівного Олександра Третяка від посади на рік. Його визнали винним у корупції

Суд визнав мера Рівного Олександра Третяка винним у корупційному правопорушенні та зобовʼязав сплатити штраф у розмірі 6 800 гривень. Його усунули від посади на рік.

Про це пише «Суспільне Рівне».

Зараз Третяк перебуває у відрядженні в Німеччині. Він має десять днів на оскарження рішення, яке він називає «знущанням із закону».

Національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на мера Рівного через конфлікт інтересів. Два протоколи закрили за відсутністю складу правопорушення і строками давності. Третій протокол стосувався нарахування премій і доплат керівниці справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Під час виборчої кампанії вона внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень.

Олександр Третяк заперечує, що був конфлікт інтересів.