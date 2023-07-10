Петиція із закликом залишити дубляж українською набрала необхідні 25 тисяч підписів

Петиція із закликом залишити дубляж фільмів українською набрала необхідні 25 000 підписів.

Автор просить президента переглянути законопроєкт № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні». Ідеться про положення, яке передбачає, що з 2025 року 50% англомовних фільмів в українських кінотеатрах повинні показувати в оригіналі з українськими субтитрами; з 2026-го — 75%, а з 2027-го — 100%.

Прохання ініціював актор і режисер дубляжу Павло Скороходько, який є офіційним голосом Гаррі Поттера і Губки Боба та працював над десятками інших фільмів.

Він пропонує не знищувати кінотеатральний дубляж, а збільшити кількість сеансів мовою оригіналу з українськими субтитрами, аби залишити потенційному глядачу право вибору, якою мовою дивитись кінофільми.