Експерти МАГАТЕ досі не отримали доступ до даху Запорізької АЕС. Нещодавно супутник зафіксував там невідомі предмети

Міжнародне агентство з атомної енергії досі не отримало доступу до даху Запорізької атомної електростанції.
Про це 7 липня під час спілкування з журналістами заявив очільник агентства Рафаель Гроссі.
Зараз працівники агентства «домагаються прогресу» в інспектуванні кількох ділянок ЗАЕС. Вони вже перевірили кілька обʼєктів, включно з басейнами для охолодження, і не побачили «жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях».
Зазначимо, що супутник Planet Labs уранці 5 липня зняв четвертий енергоблок Запорізької АЕС — на його даху зʼявилися невідомі обʼєкти.
- 7 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, однак про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики.