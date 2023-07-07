Експерти МАГАТЕ досі не отримали доступ до даху Запорізької АЕС. Нещодавно супутник зафіксував там невідомі предмети

Міжнародне агентство з атомної енергії досі не отримало доступу до даху Запорізької атомної електростанції.

Про це 7 липня під час спілкування з журналістами заявив очільник агентства Рафаель Гроссі.

Зараз працівники агентства «домагаються прогресу» в інспектуванні кількох ділянок ЗАЕС. Вони вже перевірили кілька обʼєктів, включно з басейнами для охолодження, і не побачили «жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях».

Зазначимо, що супутник Planet Labs уранці 5 липня зняв четвертий енергоблок Запорізької АЕС — на його даху зʼявилися невідомі обʼєкти.