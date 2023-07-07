Суд відправив керівництво комбінату олігарха Жеваго до СІЗО з альтернативою застави

Печерський суд міста Києва відправив до СІЗО керівництво «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», а також посадовців фірми-прокладки, через яку відбувались махінації на підприємстві, що належить олігарху Костянтину Жеваго.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Відповідно до рішення судді, усі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави. Організатор махінацій має внести 60 мільйонів гривень, а решта — від двох до сорока мільйонів.
Підозрювані переховувались від слідства, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм.
Посадовці комбінату розікрали майже 400 мільйонів гривень від видобутку і продажу корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину з відходів, видобутих у карʼєрі корисних копалин.
Готівку від продажу виводили через конвертаційні центри та розподіляли між спільниками.
- Раніше шістьом фігурантам повідомили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) КК України. Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.