Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру з нині відомих.

Про це пише Space.

Галактика, де розташована ця чорна діра, має назву CEERS 1019. Вона утворилася через 570 мільйонів років після Великого вибуху — на початку історії Всесвіту.

Активна надмасивна чорна діра в центрі CEERS 1019 важить лише 9 мільйонів сонячних мас — тобто вона у 9 мільйонів разів важча за Сонце. Водночас більшість надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті важать понад мільярд сонячних мас, тому вони більш яскраві та їх легше виявити.

За словами астрономів, досі дослідження обʼєктів у ранньому Всесвіті були здебільшого теоретичними. Завдяки «Джеймсу Веббу» вчені не тільки можуть спостерігати чорні діри та галактики на екстремальних відстанях, але й почати вимірювати їх.

Завдяки телескопу астрономи також виявили дві чорні діри в ядрах галактик CEERS 2782 і CEERS 746. Вони утворилися через 1,1 мільярда років і один мільярд років після Великого вибуху відповідно. Кожна з них важить приблизно 10 мільйонів сонячних мас.

Для порівняння: чорна діра в центрі нашої галактики Чумацький Шлях під назвою Стрілець A приблизно у 4,3 мільйона разів більша за Сонце.