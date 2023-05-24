Hubble помітив рідкісну чорну діру неподалік Землі

Космічний телескоп Hubble виявив рідкісну чорну діру в зоряній групі біля нашої галактики Чумацький Шлях за шість тисяч світлових років від Землі — у космічних масштабах це близько.

Про це пише Space.

Астрономи побачили невелику область масою як 800 Сонць, яка сіє хаос біля сусідніх зірок, що вказує на наявність там середньої за розміром чорної діри.

Зображення з Hubble зоряного скупчення Мессьє 4, в центрі якого, найімовірніше, ховається чорна діра. ESA / Hubble & NASA

Водночас науковці припускають, що це може бути якийсь інший зоряний механізм чи обʼєкт, який не вдається пояснити в межах сучасних знань про фізику.

Зараз достеменно відомо про існування чорних дір малого розміру (їхня маса становить від 10 до 100 мас Сонця) і надмасивних, які в кілька мільйонів чи мільярдів разів важчі за Сонце, тоді як чорні діри середнього розміру наразі є загадкою для вчених.