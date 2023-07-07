СБУ затримала російського агента, який влаштувався завгоспом на оборонний завод у Кіровоградській області

Служба безпеки затримала агента російської ФСБ, який влаштувався до оборонної компанії на Кіровоградщині та збирав секретну інформацію про ремонт військової техніки Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігуранта призначили на посаду завгоспа кілька тижнів тому. Він майже одразу почав збирати розвіддані для росіян. Зокрема, агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, що ремонтували на базі української оборонної компанії.

Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта на гарячому, коли він приховано фотографував таємні документи.

Російським агентом виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Раніше він працював на різних підприємствах у росії. Потім його перевели в «режим очікування» і відправили в Україну, де «активували» після початку повномасштабної війни.

У разі успішного виконання завдань російська спецслужба обіцяла допомогти йому виїхати до рф і отримати російське громадянство.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його триматимуть під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.