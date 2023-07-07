У Лондоні на аукціоні продали дві маловідомі роботи Рембрандта

У Лондоні на аукціоні Christieʼs продали дві картини нідерландського художника Рембрандта за €13,1 мільйона. Хто саме придбав картини (музей чи приватна особа) — невідомо.

Це портрети мешканців нідерландського міста Лейден Ван дер Плайма та його дружини Яапгени Карелс. Вони були особисто повʼязані з Рембрандтом. Їхній син Домінік одружився на Корнелії ван Зайтбрук — це дочка дядька Рембрандта по материнській лінії. У подружжя Ван дер Плайма також був сад поруч із садом матері Рембрандта.