В Амстердамі в музеї Рембрандта відвідувачам робитимуть тату з творами художника

Музей Рембрандта в Амстердамі влітку почне зробити татуювання, що зображують персонажів гравюр нідерландського художника. Таким чином установа хоче привабити молоду аудиторію.
Про це пише The Guardian.
«Це завдання кожного музею — залучити наступне покоління», — зазначила директор Будинку-музею Рембрандта Мілоу Халбесма.
Відомі майстри з тату-студії Schiffmacher and Veldhoen пропонуватимуть відвідувачам музею оригінальні татуювання вартістю €100—250. Студія тату при музеї працюватиме тимчасово — лише з 19 до 25 червня. Ось які ескізи можна набити:
- Рембрандт Гарменсзон ван Рейн (1606–1669) — нідерландський художник, найвидатніший представник золотого століття голландського живопису.
- Музей Рембрандта розташований у старій частині Амстердаму в будівлі XVII століття. Там художник жив, малював і викладав. Це поруч із площею, яка носить ім’я Рембрандта.