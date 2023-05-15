В Амстердамі в музеї Рембрандта відвідувачам робитимуть тату з творами художника

Музей Рембрандта в Амстердамі влітку почне зробити татуювання, що зображують персонажів гравюр нідерландського художника. Таким чином установа хоче привабити молоду аудиторію.

Про це пише The Guardian.

«Це завдання кожного музею — залучити наступне покоління», — зазначила директор Будинку-музею Рембрандта Мілоу Халбесма.

Відомі майстри з тату-студії Schiffmacher and Veldhoen пропонуватимуть відвідувачам музею оригінальні татуювання вартістю €100—250. Студія тату при музеї працюватиме тимчасово — лише з 19 до 25 червня. Ось які ескізи можна набити: