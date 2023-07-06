Уряд розповів про реформу української армії: без призову і з новою системою оборонних закупівель

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів про реформування української армії. Першочергове завдання — завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування й аналізу.

Про це 6 липня повідомив премʼєр.

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, в якому він існував до війни. Основою оборони стане професійна армія, створять два компоненти резерву. Усі військовозобовʼязані будуть постійно проходити обовʼязкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.

Ще один компонент нової української армії — розвиток оборонно-промислового комплексу. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки, запускає нові програми та проєкти.

Денис Шмигаль наголосив, що приватний бізнес має стати партнером держави у військово-промисловому комплексі. Уряд створить нову систему оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.

Окремо уряд порушив питання військово-патріотичного виховання і розбудови системи національного спротиву.