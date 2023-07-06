Блогеру Анатолію Шарію повідомили про ще одну підозру в держзраді

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру в держзраді блогеру Анатолію Шарію, «який працює на російську пропаганду з Іспанії».

Про це Служба безпеки України повідомила 6 липня.

Про підозру йому повідомили за статтями 28 і 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи людей. За даними слідства, Анатолій Шарій брав участь у підготовці та поширенні постановочних відеороликів, де окупанти допитують українських полонених.

Зокрема, Шарій особисто підказував працівникам ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього «невигідні» для росії моменти. Потім ці сюжеті росія використовувала для штучної дискредитації України, зокрема й на міжнародній арені.

СБУ заявляє, що Шарій співпрацював зі співробітником 5 служби ФСБ Косенком М. Ю., спілкуватись їм допомагав спільник із Севастополя. Спільник — колишній очільник Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру в державній зраді. Саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після монтажу файлів їх погоджували з представником спецслужби рф.

Потім Шарій доповнював сюжет власними коментарями й публікував на своїх каналах. Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що попри монтаж приховати поганий стан полонених не вдавалося.

Із 2019 року Анатолій Шарій живе в Іспанії, звідки організовує проросійські піаракції та поширює антиукраїнські сюжети.