У Великій Британії знайшли гігантські камʼяні сокири. Їм близько 300 тисяч років

У британському графстві Кент археологи знайшли одні з найстаріших камʼяних знарядь праці, які будь-коли знаходили у Сполученому Королівстві.

Про це пише BBC.

У колодязі та руслі стародавньої річки виявили загалом 800 артефактів. Їм приблизно 300 тисяч років.

Серед знахідок була сокира завдовжки з руку — занадто велика, щоб нею можна було користуватися. Науковці припускають, що інструмент міг виконувати символічні функції. Довжина найбільшої сокири становила 29,5 см.

UCL ARCHAEOLOGY SOUTH EAST

Дослідники також знайшли на цьому місці давньоримське кладовище. Воно виникло щонайменше на чверть мільйона років пізніше льодовикового періоду.