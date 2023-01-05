Археолог-аматор відкрив примітивну систему письма, яку могли використовувати в останній льодовиковий період

У Великій Британії археолог-аматор виявив примітивну систему письма, якій понад 20 тисяч років. Нею могли послуговуватися мисливці та збирачі льодовикового періоду.

Про це пише The Guardian.

Бен Бекон витратив багато часу, намагаючись розшифрувати систему «протописемності», яка, як вважають вчені, зʼявилася щонайменше на 10 тисяч років раніше за інші еквівалентні системи запису.

Бекон співпрацював із командою, до якої входили зокрема два професори з Даремського університету й один з Університетського коледжу Лондону, щоб опублікувати статтю в Кембриджському археологічному журналі.

Печерні зображення тварин і риб по всій Європі відомі науці давно. Проте поряд із цими зображеннями на стінах печер знайшли послідовності крапок та інших знаків. Археологи довго вважали, що ці позначки мають значення, але ніхто їх не розшифрував.

Бекон вирішив розшифрувати їх, отримавши доступ до попередніх досліджень і зображень печерного мистецтва у Британській бібліотеці, і шукав моделі, які повторювалися. Використовуючи сучасні цикли народження тварин як точку відліку, команда дійшла висновку, що позначки, повʼязані з тваринами льодовикового періоду, — це запис про те, коли спаровувалися тварини згідно з місячним календарем.

Отримані дані допоможуть команді вчених у подальших дослідженннях значення інших символів, знайдених на печерних малюнках.