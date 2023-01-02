Іспанська поліція знайшла у двох будинках сотні археологічних артефактів і кісток

В Іспанії, у провінції Аліканте у двох житлових будинках поліція знайшла сотні археологічних артефактів, а також фрагменти кісток віком до 5000 років. Про це повідомляє The Guardian. Розслідування розпочалося у листопаді після того, як поліції повідомили про будинок у невеликому селі Гата-де-Горгос, в якому нібито знаходилися останки стародавніх скелетів. Рейд підтвердив знахідку. Поліція знайшла фрагменти кісток, вік яких, на думку місцевого археолога, становить від 4000 до 5000 років.

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Підозрюваний одразу почав співпрацювати з поліцією і вказав на інший будинок у сусідньому місті Денія. Усередині поліція виявила 350 археологічних артефактів — від млинів бронзової доби до частин римського ткацького верстата та фінікійських амфор, а також близько 200 фрагментів кісток. Вилучені предмети також включали понад тисячу невеликих плиток, які, ймовірно, належать до давньоримської мозаїки, кілька римських мазей, а також залізну гранату XVIII століття і гарматні ядра.